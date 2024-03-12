В Самарской области обсудили планы по строительству школ

По информации пресс-службы правительства региона, приоритетом в развитии туристической сферы выделили создание новых центров притяжение, в которых будет качественный сервис и развитая инфраструктура для путешественников. В губернии планируют начать реализовывать шесть проектов по развитию общественных территорий, предприниматели получают необходимые консультации по получению грантовой поддержки для создания туристических объектов. Туристический поток в регионе с каждым годом увеличивается. Эксперты отмечают, что тенденция продолжится.