В Самарской области благоустроят три территории Отрадного

Так, в сквере у нефтяного техникума асфальт заменят на тротуарную плитку, сделают площадку со скамейками для отдыха, «Кота ученого», дополнительное освещение и пандусы. Преобразится и территория возле мостика в конце улицы Первомайской. Там обустроят новое тротуарное покрытие из асфальтобетона, отремонтируют пешеходный мостик.