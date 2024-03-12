В Самарской области благоустроят три территории Отрадного

В 2024 году в городе Отрадном Самарской области планируют привести в порядок три общественные территории. Их благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.
Так, в сквере у нефтяного техникума асфальт заменят на тротуарную плитку, сделают площадку со скамейками для отдыха, «Кота ученого», дополнительное освещение и пандусы. Преобразится и территория возле мостика в конце улицы Первомайской. Там обустроят новое тротуарное покрытие из асфальтобетона, отремонтируют пешеходный мостик.
Также на второй территории появятся арт-объект «Сердце», лавочки, урны и дополнительное освещение. Благоустроят и пространство в районе зала спортшколы на пересечении улицы Советской и 1-го Школьного переулка. Планируется заменить покрытие, а пешеходные дорожки вымостят тротуарной плиткой.
Рабочие сделают там спортивную и детскую площадки с резиновым покрытием, на которых установят скамейки, урны, освещение и пандусы. Завершить все работы должны до 1 августа этого года.