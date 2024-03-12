220 лет назад был утвержден первый герб Красноярска

Ровно 220 лет назад у нашего города появился такой важный атрибут. По геральдическим правилам в верхней половине герба должно было находиться изображение герба губернского города, тогда Красноярск входил в Томскую губернию, а в нижней половине — эмблема подчинённого города.
В первом гербе был изображен щит, разделенный горизонтально на двое. В верхней половине — герб Губернского города Томска, а в нижней в серебряном поле на земле с левой стороны означена красная гора. Об этом сообщается в группе в ВКонтакте «Енисейский меридиан».