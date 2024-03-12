Специалисты рассказали, когда на Урале наступит настоящая весна

Отмечается, что за начало весны в разных науках принимаются разные даты. По календарю весна начинается 1 марта. В астрономии считается, что наступление весны совпадает с днем равноденствия — 21—22 марта . У фенологов (тех, кто изучает периодические явления в развитии живой природы, обусловленные сменой времен года) весна наступает после прилета птиц, с началом пробуждения растений. У метеорологов весенний сезон начинается после перехода среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку.