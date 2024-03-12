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Специалисты рассказали, когда на Урале наступит настоящая весна

Эта дата в каждом регионе своя и меняется ежегодно в зависимости от атмосферных процессов, говорят синоптики.
Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 34% 759 мм рт. ст. +6°

Специалисты рассказали, когда на Урале наступит настоящая весна, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Отмечается, что за начало весны в разных науках принимаются разные даты. По календарю весна начинается 1 марта. В астрономии считается, что наступление весны совпадает с днем равноденствия — 21—22 марта. У фенологов (тех, кто изучает периодические явления в развитии живой природы, обусловленные сменой времен года) весна наступает после прилета птиц, с началом пробуждения растений. У метеорологов весенний сезон начинается после перехода среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку.

«Эта дата в каждом регионе своя и меняется ежегодно в зависимости от атмосферных процессов. За многолетний период в Перми весна наступает в среднем 8 апреля, в Екатеринбурге, Челябинске и Уфе — 6 апреля. После этого начинается процесс интенсивного снеготаяния», — говорится в обзоре Челябинского ЦГМС.

На Урале средняя дата схода снежного покрова приходится на 12—26 апреля, в Челябинске — 19 апреля. Самая ранняя дата схода снежного покрова в Челябинске зафиксирована 16 марта 1930 года.

С юго-запада к Челябинской области приближается теплый фронт. Так, в четверг дневная температура приблизится к нулю, в пятницу, субботу и воскресенье ожидается до плюс 3−5 градусов, ночью — минус 6−8 градусов.