Специалисты рассказали, когда на Урале наступит настоящая весна, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Отмечается, что за начало весны в разных науках принимаются разные даты. По календарю весна начинается 1 марта. В астрономии считается, что наступление весны совпадает с днем равноденствия —
«Эта дата в каждом регионе своя и меняется ежегодно в зависимости от атмосферных процессов. За многолетний период в Перми весна наступает в среднем 8 апреля, в Екатеринбурге, Челябинске и Уфе — 6 апреля. После этого начинается процесс интенсивного снеготаяния», — говорится в обзоре Челябинского ЦГМС.
На Урале средняя дата схода снежного покрова приходится на
С юго-запада к Челябинской области приближается теплый фронт. Так, в четверг дневная температура приблизится к нулю, в пятницу, субботу и воскресенье ожидается до плюс 3−5 градусов, ночью — минус 6−8 градусов.