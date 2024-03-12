На дорогах Воронежской области ограничат движение для фур

Есть и исключения. Не подпадают под ограничения ряд автомобилей. Это — пассажирские автобусы, машины с продуктами животными, лекарствами, кормом, ГСМ, семенами, удобрениями, почту, а также сельхозтехника, задействованная в весенних полевых работах. А также спецтехника. Это автомобили полиции, пожарной и аварийно-спасательной служб, «скорые».