На дорогах Воронежской области ограничат движение для фур

В Воронежской области ограничат движение большегрузов по дорогам. Меры введут уже с апреля. Предупреждение об этом появилось в телеграм-канале пресс-центра регионального правительства 11 марта.
Ограничения введут ровно на месяц — с 1 по 30 апреля. В это время предельно допустимая нагрузка на ось фур для проезда составит 6,5 тонн. Соответствующий приказ опубликовало министерство дорожной деятельности на портале облправительства.
Есть и исключения. Не подпадают под ограничения ряд автомобилей. Это — пассажирские автобусы, машины с продуктами животными, лекарствами, кормом, ГСМ, семенами, удобрениями, почту, а также сельхозтехника, задействованная в весенних полевых работах. А также спецтехника. Это автомобили полиции, пожарной и аварийно-спасательной служб, «скорые».
Власти также напомнили, что этим же приказом днем ограничивается проезд большегрузов с 1 июня по 31 августа при жаре выше +32 градусов.