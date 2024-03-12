Урал посетят гости более чем из 30 стран на Всемирном фестивале молодежи

В регионе ожидают гостей из Италии, Японии, Китая, Аргентины, Бразилии, Саудовской Аравии и других стран.



В Свердловской области посетители побывают на границе Европы и Азии, сходят в музей военной техники УГМК, заложат капсулу времени и примут участие в праздновании масленицы. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) делегация посетит семьи Ханты-Мансийска, познакомится с промышленностью, культурой и традициями, а в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) иностранцев познакомят с оленеводами и предложат испытать себя в национальных видах спорта в тундре, проведут по современным соцобъектам и через Полярный круг. В Челябинской области гости посетят смотровую площадку нацпарка «Таганай», посмотрят оперетту, посмотрят на производство макарон и цех «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода. Кроме того, с ними проведет встречу полномочный представитель президента Владимир Якушев.



Напомним, ранее губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев и Тюменской области Александр Моор с делегациями посетили Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. По словам свердловского губернатора, он специально приехал посмотреть на работу мероприятия, поскольку рассматривается вероятность организовать подобное в регионе.



В Сочи Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта. Региональная программа состоится с 10 по 17 марта, участники посетят порядка 30 городов РФ, в том числе и Екатеринбург. В фестивале примут участие 20 тыс. молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и других сфер. Участникам станут подростки в возрасте от 14 до 17 лет. В сентябре Евгений Куйвашев создал оргкомитет по подготовке к Всемирному фестивалю молодежи.