Прокопчанин выплатит 80 тыс. рублей за сбитого не им на дороге лося

По данным Объединённого пресс-центра судов Кемеровской области, прокопчанин выплатит 80 тыс. рублей за сбитого на дороге лося. Иск подал Департамент по охране объектов животного мира.
Случай произошёл ещё в мае 2022 года на автодороге Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк. Один прокопчанин, владелец машины, дал автомобиль другому человеку, который и сбил на трассе животное. Известно, что он не выбрал безопасную скорость и наехал на копытное, причинив экологический ущерб государственному охотничьему фонду.
Суд удовлетворил иск о взыскании с владельца машины ущерба. По ст. 1079 Гражданского кодекса РФ, ответственность за вред, причинённый источником повышенной опасности, несёт владелец независимо от его вины.
Решение суда не вступило в законную силу, ответчику предоставлено право на обжалование судебного акта.