Прокопчанин выплатит 80 тыс. рублей за сбитого не им на дороге лося

Случай произошёл ещё в мае 2022 года на автодороге Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк. Один прокопчанин, владелец машины, дал автомобиль другому человеку, который и сбил на трассе животное. Известно, что он не выбрал безопасную скорость и наехал на копытное, причинив экологический ущерб государственному охотничьему фонду.