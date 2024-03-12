Мониторинг «болеющих» и штрафы родителям. Посещаемость в школах Узбекистана достигла 97,7%

«Возьмем пример Кашкадарьинской области. На прошлой неделе, когда мы обходили дома учеников, отмеченных как больные, выяснилось, что в 50 случаях они не болели, но при этом не приходили на занятия. Всех учеников вернули за парты, а к их родителям были приняты административные меры. Подобные случаи зафиксированы во всех регионах нашей республики», — рассказал он.