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Мониторинг «болеющих» и штрафы родителям. Посещаемость в школах Узбекистана достигла 97,7%

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Только за два дня февраля в школу беспричинно не пришли 188 тысяч учеников. Это выявили Нацгвардия вместе с МДШО. Они ходят по домам, возвращают детей за парты, применяют меры к родителям, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В ходе проведенных проверок сотрудники Министерства дошкольного и школьного образования и Национальной гвардии установили, что только 6—8 февраля текущего года на школьные занятия без причины не явились 188 тысяч учащихся.

Совместные группы также изучили случаи пропуска уроков под предлогом болезни. Об этом на брифинге в АИМК сообщил руководитель информационной службы Национальной гвардии Даврон Джуманазаров.

«Возьмем пример Кашкадарьинской области. На прошлой неделе, когда мы обходили дома учеников, отмеченных как больные, выяснилось, что в 50 случаях они не болели, но при этом не приходили на занятия. Всех учеников вернули за парты, а к их родителям были приняты административные меры. Подобные случаи зафиксированы во всех регионах нашей республики», — рассказал он.

Всего 124 тысячи родителей, не выполнивших свои обязательства в вопросе образования, получили официальные предупреждения. К 4 тысячам граждан пришлось применить административные меры в соответствии со статьей 47 Кодекса об административной ответственности.

Отмечается, что все эти меры позволили улучшить посещаемость в школах. Количество отсутствующих учащихся сокращается в среднем на 30 тысяч в день.

Всего с 6 февраля по 7 марта этого года в школы вернули 1,7 миллиона детей. В настоящее время посещаемость в республике достигла 97,7%.

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