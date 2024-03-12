Мониторинг «болеющих» и штрафы родителям. Посещаемость в школах Узбекистана достигла 97,7%

В ходе проведенных проверок сотрудники Министерства дошкольного и школьного образования и Национальной гвардии установили, что только
Совместные группы также изучили случаи пропуска уроков под предлогом болезни. Об этом на брифинге в АИМК сообщил руководитель информационной службы Национальной гвардии Даврон Джуманазаров.
«Возьмем пример Кашкадарьинской области. На прошлой неделе, когда мы обходили дома учеников, отмеченных как больные, выяснилось, что в 50 случаях они не болели, но при этом не приходили на занятия. Всех учеников вернули за парты, а к их родителям были приняты административные меры. Подобные случаи зафиксированы во всех регионах нашей республики», — рассказал он.
Всего 124 тысячи родителей, не выполнивших свои обязательства в вопросе образования, получили официальные предупреждения. К 4 тысячам граждан пришлось применить административные меры в соответствии со статьей 47 Кодекса об административной ответственности.
Отмечается, что все эти меры позволили улучшить посещаемость в школах. Количество отсутствующих учащихся сокращается в среднем на 30 тысяч в день.
Всего с 6 февраля по 7 марта этого года в школы вернули 1,7 миллиона детей. В настоящее время посещаемость в республике достигла 97,7%.
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