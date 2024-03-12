Участники СВО смогут выйти на старт Пермского марафона бесплатно

Скидку 50% при регистрации на забеги Пермского марафона смогут получить дети до 18 лет, студенты очной формы обучения. Для этого на сайте организаторов проведения события необходимо выбрать специальную категорию «учащиеся и студенты». Также система скидок действует для «семейного пакета».