Участники СВО смогут выйти на старт Пермского марафона бесплатно

В 2024 году сразу несколько категорий участников Пермского марафона смогут приобрести слоты для забега со скидкой. Организаторы главного спортивного события года в регионе впервые предусмотрели бесплатное участие в нем участников СВО.
Участников спецоперации освобождят от оплаты регистрационного взноса. Это предложение носит заявительный характер через электронную почту permmarathon@mail.ru
Также бесплатно допускаются к заезду на колясках на дистанцию 300 м инвалиды и относящиеся к категории лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Скидку 50% при регистрации на забеги Пермского марафона смогут получить дети до 18 лет, студенты очной формы обучения. Для этого на сайте организаторов проведения события необходимо выбрать специальную категорию «учащиеся и студенты». Также система скидок действует для «семейного пакета».
События Пермского марафона пройдут по улицам города 7 и 8 сентября. В его рамках впервые пройдет японская эстафета ЭКИДЕН.