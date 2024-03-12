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В Приморском океанариуме зафиксирован редкий случай оплодотворения без самца

Явление озадачило даже опытных биологов.
Источник: Freepik

В Приморском океанариуме произошло уникальное событие — трое маленьких скатов красных хвостоколов (Hemitrygon akajei) родились в результате оплодотворения без самца, сообщает ИА PrimaMedia.

Этот явление, известное как партеногенез, стало сюрпризом даже для опытных биологов, поскольку такие случаи в этом виде до сих пор остаются малоизученными.

«Малыши еще совсем крошечные, но уже можно заметить разницу в их характерах: одна из самок очень активная и любопытная, в то время как две другие — более спокойные», — делятся впечатлениями сотрудники океанариума.

Отмечается, что маленькие скаты быстро растут. За 2−3 года они станут взрослыми особями, достигая размеров от 60 до 80 см в диаметре.

Напомним, недавно в Приморском океанариуме появились на свет несколько детенышей пингвинов Гумбольдта.

флора и фауна