В Хабаровском крае пройдет ярмарка трудоустройства

В рамках ярмарки пройдет онлайн-собеседование с предприятиями региона для людей, готовых к переезду в наш край с целью трудоустройства. Также гостей ждут семинары, встречи с карьерными консультантами, мастер-классы, тренинги и практики по составлению резюме и прохождению собеседований и множество других активностей.