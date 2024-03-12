В Хабаровском крае пройдет ярмарка трудоустройства

12 апреля в Хабаровском крае пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
В рамках ярмарки пройдет онлайн-собеседование с предприятиями региона для людей, готовых к переезду в наш край с целью трудоустройства. Также гостей ждут семинары, встречи с карьерными консультантами, мастер-классы, тренинги и практики по составлению резюме и прохождению собеседований и множество других активностей.
Как сообщили в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края, в прошлом году участие в ярмарке приняло 5,7 тысяч жителей региона, свои вакансии представило 265 работодателей, которые трудоустроили более 600 человек.
В ярмарке приглашают принять участие работодателей, безработных, желающих сменить работу, студентов, выпускников школ и их родителей, представителей образовательных учреждений и всех заинтересованных. Информацию по участию можно получить в центре занятости населения Хабаровского края по телефону: (4212) 75−99−23.
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 28 июня.