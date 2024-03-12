В Самаре толщина льда на реке Волга составляет от 26 до 32 сантиметров

По информации пресс-службы правительства региона, с 4 по 11 марта в губернии не зафиксировали чрезвычайных ситуаций. Толщина льда на реке Волга в областной столице составляет от 26 до 32 сантиметров. Специалисты отмечают, что уровень воды у верхнего бьефа — 50,83 метра по Балтийской системе высот, а у нижнего бьефа — 29,23 метра. Кроме того, метеорологи отмечают, что в ближайшее время температура воздуха в регионе в ночные часы будет на отметке в −10…-15 градусов.