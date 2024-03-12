Дрифтеры-нелегалы задержаны во Владивостоке: что им грозит

«Первореченский районный суд избрал меру пресечения в виде обязательства о явке в отношении дрифтеров, которые устроили гонки на автомашинах “Жигули” и Nissan Laurel в центре Владивостока», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Напомним, видеозапись появилась в социальных сетях 8 марта. На кадрах запечатлено, как водители автомобилей двигались по Океанскому проспекту от центра к Покровскому парку, совершая опасные маневры. Сотрудники полиции провели проверку, установив личности водителей.
Нарушителями оказали 23- и 28-летние жители Приморья. Они привлечены к административной ответственности сразу по трем статьям.
В отделе полиции молодые люди дали признательные показания. Также в отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Им грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, первые жалобы на нарушителей правил дорожного движения во Владивостоке появились в начале марта. В ходе проверки одного водителя привлекли к административной ответственности.