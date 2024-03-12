Здания Краснодара украсят современные граффити

«Чтобы преобразить город, нужно приукрасить серые пустые поверхности. Разместить на них полезную информацию. Необходимо сделать так, чтобы ни у кого не поднялась рука взять баллончик и разрисовать городское имущество», — сообщил Евгений Наумов.