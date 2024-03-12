Здания Краснодара украсят современные граффити. Глава города Евгений Наумов поручил во время весеннего санитарного марафона обратить внимание не только на уборку улиц, но и проработать предложения по приведению в порядок вертикальных поверхностей.
«Чтобы преобразить город, нужно приукрасить серые пустые поверхности. Разместить на них полезную информацию. Необходимо сделать так, чтобы ни у кого не поднялась рука взять баллончик и разрисовать городское имущество», — сообщил Евгений Наумов.
Глава города уточнил, что тематические граффити будут способствовать культурному и военно-патриотическому воспитанию молодежи.