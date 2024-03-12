В Ростове началась весенняя уборка города

Коммунальщики Ростова начали убирать город после зимы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В Ростове убирают газоны, ликвидируют свалки, с помощью техники подметают улицы и убирают наносной грунт от дорог. Приводят в порядок парки.