В Ростове началась весенняя уборка города

Коммунальщики Ростова начали убирать город после зимы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В Ростове убирают газоны, ликвидируют свалки, с помощью техники подметают улицы и убирают наносной грунт от дорог. Приводят в порядок парки.
Всего в весенней санитарной уборке задействованы свыше 700 дворников и 115 единиц коммунальной техники.
«А в следующий понедельник в донской столице стартует традиционный Месячник чистоты. На весну также мы запланировали ряд субботников», — отметил глава города Алексей Логвиненко.
Также коммунальщики проводят обрезку деревьев и вывоз веток, моют дороги, тротуары и ограждения, остановки, фасады зданий и опоры освещения.