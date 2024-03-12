КГИОП дал разрешение на продление зеленой ветки метро в Петербурге

Специалисты оценили вероятность продолжения зеленой ветки петербургской подземки. Они исследовали более 4,5 километров, вдоль которых можно проложить тоннель и железнодорожное полотно для поездов.
В ходе историко-культурной экспертизы участка метро было принято решение, что линию реально продлить от станции «Ул. Савушкина» до станции «Зоопарк». В документе говорится, что на рассматриваемом участке не обнаружено объектов культурного наследия.
«МК в Питере» ранее рассказывал, что станцию метро «Сенная площадь» досрочно открыли после капитального ремонта.