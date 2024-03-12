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КГИОП дал разрешение на продление зеленой ветки метро в Петербурге

Зеленую ветку метро могут продлить от станции «Ул. Савушкина» до станции «Зоопарк». КГИОП дал официальное разрешение на достройку. Информация содержится в акте, опубликованном на сайте комитета.
Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Специалисты оценили вероятность продолжения зеленой ветки петербургской подземки. Они исследовали более 4,5 километров, вдоль которых можно проложить тоннель и железнодорожное полотно для поездов.

В ходе историко-культурной экспертизы участка метро было принято решение, что линию реально продлить от станции «Ул. Савушкина» до станции «Зоопарк». В документе говорится, что на рассматриваемом участке не обнаружено объектов культурного наследия.

«МК в Питере» ранее рассказывал, что станцию метро «Сенная площадь» досрочно открыли после капитального ремонта.

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