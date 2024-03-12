Ветерану Великой Отечественной войны из Немана исполнилось 100 лет

Прасковья Ивановна родилась в Пензенской области. Отец был садоводом, мать работала в колхозе. В 1938 году переехала на Камчатку, где устроилась на рыбоперерабатывающий завод счетоводом. После начала войны прошла обучение на радиотелеграфиста. В 1942 году была направлена в авиационную часть, участвовала в войне с Японией.