Ветерану Великой Отечественной войны из Немана исполнилось 100 лет

Ветерану Великой Отечественной войны из Немана Прасковье Ивановне Юранс исполнилось 100 лет. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Прасковья Ивановна родилась в Пензенской области. Отец был садоводом, мать работала в колхозе. В 1938 году переехала на Камчатку, где устроилась на рыбоперерабатывающий завод счетоводом. После начала войны прошла обучение на радиотелеграфиста. В 1942 году была направлена в авиационную часть, участвовала в войне с Японией.
В 1947 году Прасковья переехала в Калининградскую область. Более 30 лет проработала на целлюлозно-бумажном комбинате в Немане. У Прасковьи Ивановны дочь, два внука и правнук.