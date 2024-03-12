Из-за коммунальной аварии остались без школы ученики под Волгоградом

Накануне без тепла и горячей воды коммунальная авария оставила жителей Центрального района Волгограда. Подачу ресурса возобновили только в десятом часу вечера, однако под сообщением об этом в ТГ-канале коммунальных концессий волгоградцы еще и утром 12 марта жаловались, что до них тепло так и не дошло.