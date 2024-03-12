Крупные рекламные конструкции демонтируют в Краснодаре

В настоящее время специалисты уже приступили к разбору объектов на кольце улиц имени Дзержинского и улицы 3-я Трудовая, как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.



Начальник управления муниципального контроля Михаил Дагбаш отметил, что в планах на текущий год снести еще пять крупных незаконных рекламных сооружений. Для этой цели используется специализированная техника, и ликвидация их будет проводиться максимально оперативно.



Ранее мэр города Евгений Наумов сообщил в своем Телеграм-канале, что в 2024 году обязателен демонтаж 538 рекламных установок, в том числе 5 рекламных щитов формы 3×6, 517 информационных стендов, 9 настенных панно и 5 конструкций формы «суперсайт».



В январе текущего года из территориальных территорий уже были удалены 29 незаконных временных объектов. А в 2023 году с улиц краевого центра убрали 1160 незаконных временных сооружений и почти полторы тысячи рекламных конструкций.