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Крупные рекламные конструкции демонтируют в Краснодаре

В Краснодаре начали носить крупные незаконные рекламные конструкции, работы по очистке города от таких объектов, проводят впервые.

В настоящее время специалисты уже приступили к разбору объектов на кольце улиц имени Дзержинского и улицы 3-я Трудовая, как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Начальник управления муниципального контроля Михаил Дагбаш отметил, что в планах на текущий год снести еще пять крупных незаконных рекламных сооружений. Для этой цели используется специализированная техника, и ликвидация их будет проводиться максимально оперативно.

Ранее мэр города Евгений Наумов сообщил в своем Телеграм-канале, что в 2024 году обязателен демонтаж 538 рекламных установок, в том числе 5 рекламных щитов формы 3×6, 517 информационных стендов, 9 настенных панно и 5 конструкций формы «суперсайт».

В январе текущего года из территориальных территорий уже были удалены 29 незаконных временных объектов. А в 2023 году с улиц краевого центра убрали 1160 незаконных временных сооружений и почти полторы тысячи рекламных конструкций.