Справились своими силами: очевидцы вытащили тонущего рыбака на берег в Приморье

По словам очевидцев, мужчина провалился совершенно внезапно: он начал барахтаться в ледяной воде и пытаться ухватиться за края льда. Заползти обратно у него не получилось. Эту сцену заметили другие рыбаки. Они взяли небольшую лодку, транспортировали ее к тонущему и вытащили его на сушу.