Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Справились своими силами: очевидцы вытащили тонущего рыбака на берег в Приморье

В Приморье тонущего рыбака спаcли очевидцы.
Источник: Комсомольская правда

Рыбак провалился под лед в районе Угольной во Владивостоке. Он попытался выбраться на берег самостоятельно, к счастью, помогли прохожие, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

По словам очевидцев, мужчина провалился совершенно внезапно: он начал барахтаться в ледяной воде и пытаться ухватиться за края льда. Заползти обратно у него не получилось. Эту сцену заметили другие рыбаки. Они взяли небольшую лодку, транспортировали ее к тонущему и вытащили его на сушу.

В новых медиа пишут, что мужчина слишком далеко отошел от безопасной зоны и решил наловить побольше рыбы.

Люди подчеркнули, что спасли его чудом, они собирались вызывать спасателей, но беда миновала.

Ранее «КП» писала о рыбаках, которые нарушили правила и вышли на лед.