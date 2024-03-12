В Кузбассе закрыли первую пешую ледовую переправу

«За состоянием этих ледовых дорог ежедневно следят их владельцы (чистят от снега, замеряют толщину льда)», — пояснили спасатели. Также за безопасностью на этих переправах следят сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Кузбассу.