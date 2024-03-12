В Кузбассе закрыли первую пешую ледовую переправу

Как сообщает МЧС Кемеровской области, в Междуреченске закрыли официальную пешую переправу через реку Уса в районе Дома спорта. Для кузбассовцев продолжают действовать 40 переправ различного назначения: пешие, гужевые, автогужевые, технологические.
«За состоянием этих ледовых дорог ежедневно следят их владельцы (чистят от снега, замеряют толщину льда)», — пояснили спасатели. Также за безопасностью на этих переправах следят сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Кузбассу.
Кузбассовцам рекомендуют передвигаться только по официально открытым переправам и руководствоваться требованиями информационных знаков.
На переправах категорически запрещается пробивать лунки, переходить их в неограждённых и неохраняемых местах, проезжать по ней рейсовым автобусам и автомобилям с пассажирами.
При выезде на ледовую дорогу важно убедиться, что она функционирует и способна выдержать вес автомобиля — об этом говорят знаки.