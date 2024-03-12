Разрез «Распадский» получил 10 новых карьерных самосвалов

Распадская угольная компания (РУК) обновляет парк техники предприятий открытой добычи угля. На разрез «Распадский» поступили пять 220-тонных, два 130-тонных и три 90-тонных БелАЗа. Машины доставили с завода-изготовителя по железной дороге в разобранном виде. После разгрузки отдельные элементы автотранспортом погрузили на монтажную площадку разреза для сборки.
По договору с угольщиками производитель внес в конструкцию машин изменения: установил более совершенные системы пожаротушения, усилил рамы и модернизировал гидросистему. Самосвалы оснащены системой позиционирования, программой контроля усталости водителя и камерами кругового обзора, что обеспечивает безопасность и улучшает условия труда горняков.
Всего за последние четыре года предприятия открытой добычи угля РУК (разрез «Распадский» и разрез «Кокосовый») получили более 50 новых карьерных самосвалов, экскаваторов, бульдозеров, фронтальных погрузчиков, грейдеров и вахтовых автомобилей для перевозки работников. В 2024 году Распадская угольная компания продолжит обновлять технику, что позволит предприятиям стабильно выполнять производственные планы и наращивать показатели.
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