Разрез «Распадский» получил 10 новых карьерных самосвалов

Всего за последние четыре года предприятия открытой добычи угля РУК (разрез «Распадский» и разрез «Кокосовый») получили более 50 новых карьерных самосвалов, экскаваторов, бульдозеров, фронтальных погрузчиков, грейдеров и вахтовых автомобилей для перевозки работников. В 2024 году Распадская угольная компания продолжит обновлять технику, что позволит предприятиям стабильно выполнять производственные планы и наращивать показатели.