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Разрез «Распадский» получил 10 новых карьерных самосвалов

Распадская угольная компания (РУК) обновляет парк техники предприятий открытой добычи угля.

Распадская угольная компания (РУК) обновляет парк техники предприятий открытой добычи угля. На разрез «Распадский» поступили пять 220-тонных, два 130-тонных и три 90-тонных БелАЗа. Машины доставили с завода-изготовителя по железной дороге в разобранном виде. После разгрузки отдельные элементы автотранспортом погрузили на монтажную площадку разреза для сборки.

По договору с угольщиками производитель внес в конструкцию машин изменения: установил более совершенные системы пожаротушения, усилил рамы и модернизировал гидросистему. Самосвалы оснащены системой позиционирования, программой контроля усталости водителя и камерами кругового обзора, что обеспечивает безопасность и улучшает условия труда горняков.

Всего за последние четыре года предприятия открытой добычи угля РУК (разрез «Распадский» и разрез «Кокосовый») получили более 50 новых карьерных самосвалов, экскаваторов, бульдозеров, фронтальных погрузчиков, грейдеров и вахтовых автомобилей для перевозки работников. В 2024 году Распадская угольная компания продолжит обновлять технику, что позволит предприятиям стабильно выполнять производственные планы и наращивать показатели.

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