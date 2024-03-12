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В Челябинске возле храма Александра Невского благоустроят сквер

Проект преображения территории вокруг церкви уже готов.
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ЧЕЛЯБИНСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Об этом сообщает пресс-служба Челябинской митрополии.

Речь идет о храме благоверного князя Александра Невского на Алом поле. Напомним, что его в настоящее время продолжают реконструировать. Преображением церкви занимаются специалисты из Санкт-Петербурга.

По данным Челябинской митрополии, уже сейчас обновленный храм начинает радовать своим видом, однако на территории вокруг церкви давно не проводилось никаких работ. Поэтому в этом году также привести в порядок сквер возле святыни. Решение было принято совместно администрацией Центрального района и компанией, которая проводит реставрацию.

Глава района Виктор Ереклинцев заметил, что на аллее возле храма планируют сохранить все существующие пешеходные дорожки, заменить плитку около церкви, а также фонари, скамейки, урны и так далее.

ЖКХ