В Челябинске возле храма Александра Невского благоустроят сквер

По данным Челябинской митрополии, уже сейчас обновленный храм начинает радовать своим видом, однако на территории вокруг церкви давно не проводилось никаких работ. Поэтому в этом году также привести в порядок сквер возле святыни. Решение было принято совместно администрацией Центрального района и компанией, которая проводит реставрацию.