Михаил Дегтярев проинспектировал ряд знаковых строительных объектов в Хабаровске

Первым пунктом стала одна из самых оживленных магистралей города — проспект 60-летия Октября. Здесь в этом году приведут в нормативное состояние сразу три участка дорог — по самому проспекту от ул. Машинистов до ул. Аэродромной (1,86 км), улицу Аэродромную — от ул. Школьной до ул. Целинной (1 км) и переходящую в нее улицу Целинную — от ул. Аэродромной до ул. Производственной (1,6 км). Именно эти объекты наиболее проблемные, на их состояние жалуются и пешеходы, и водители.