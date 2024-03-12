Михаил Дегтярев проинспектировал ряд знаковых строительных объектов в Хабаровске

Сегодня губернатор Михаил Дегтярев отправился в объезд по Хабаровску. В рабочем графике — осмотр участков автомобильных дорог, которые в этом году будут отремонтированы в районе проспекта 60-летия Октября, и стройплощадка будущего детского сада на 320 мест в микрорайоне «Ореховая сопка», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Первым пунктом стала одна из самых оживленных магистралей города — проспект 60-летия Октября. Здесь в этом году приведут в нормативное состояние сразу три участка дорог — по самому проспекту от ул. Машинистов до ул. Аэродромной (1,86 км), улицу Аэродромную — от ул. Школьной до ул. Целинной (1 км) и переходящую в нее улицу Целинную — от ул. Аэродромной до ул. Производственной (1,6 км). Именно эти объекты наиболее проблемные, на их состояние жалуются и пешеходы, и водители.
— Как нас ориентирует президент России Владимир Владимирович Путин — главное внимание — дорогам местного значения, которыми пользуются люди каждый день. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» выполняется хорошо: в этом году мы по краю приведем в порядок 90 км дорог. Из них в Хабаровске — 32 участка, или 23,5 км, а это почти 1,5 млрд рублей федеральных, краевых и муниципальных средств, — подчеркнул Михаил Дегтярев.
Губернатор также отметил, что именно этот район активно застраивается и будет расширяться — здесь уже возведены пять многоквартирных домов по программе переселения из аварийного жилья, начнется реализация проекта «Дальневосточный квартал».
Всего же за пять лет по нацпроекту «БКД» в регионе отремонтировано 710 объектов дорожной сети общей протяженностью 724 км и 74 моста (почти 1695 п. м). Стоимость выполненных работ — 14,1 млрд. рублей.
Сейчас ведутся подготовительные работы: обустраивается стройплощадка, прокладывается подъездная дорога, проводится вертикальная планировка. Разрабатывается котлован под фундамент здания и грунт для прокладки инженерных сетей.
Самый большой детсад в Хабаровске планируется сдать в конце 2025 г. Он будет оснащен современным оборудованием, здесь предусмотрены игровые и физкультурные площадки, собственный бассейн. Для достижения поставленной задачи руководитель края обязал строителей все работы по устройству теплового контура завершить уже в этом году.
В ходе инспекции объекта Михаил Дегтярев подчеркнул: такие масштабные социальные стройки стали возможны благодаря главе государства Владимиру Путину. Более того, в своем послании Федеральному Собранию президент заявил, что федеральные власти выделят более 400 млрд рублей на капремонт детских садов и школ в стране.
— Владимир Владимирович Путин также анонсировал новую программу: дополнительно за счет средств федерального бюджета будет построено не менее новых 100 детских садов и 150 школ. Нам надо заявляться, готовить проекты, — поручил профильным ведомствам губернатор.
Не оставил без внимания глава региона и строительство дороги по ул. Героев Пассаров протяженностью 3,2 км, которая призвана соединить ул. Совхозную с ул. Трехгорной. Объект будет сдан в декабре-2024. Михаил Дегтярев нацелил все ответственные службы, в том числе и администрацию города, на строгое соблюдение заявленных сроков: активно развивающемуся микрорайону жизненно необходимы новые дороги.