Из Белгородской области на отдых в Крым прибыл 231 ребенок

В «Артеке» дети будут посещать уроки дополнительного образования и психологические тренинги. Кроме того, юные жители Белгородской области пройдут процедуры оздоровления. В МЧС добавили, что ребята будут заниматься спортом и проводить отрядные вечера с новыми друзьями и вожатыми. В ведомстве отметили, что вечером спасатели и волонтеры будут сопровождать детей, которые уедут из Крыма в Белгород.