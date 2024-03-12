Из Белгородской области на отдых в Крым прибыл 231 ребенок

Из Белгородской области на отдых в Международный детский центр «Артек» прибыл 231 ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Во вторник, 12 марта, сотрудники ведомства и волонтеры обеспечили безопасность прибытия детей. Они оказали помощь в сопровождении ребят, поскольку поезд прибыл в темное время суток.
В «Артеке» дети будут посещать уроки дополнительного образования и психологические тренинги. Кроме того, юные жители Белгородской области пройдут процедуры оздоровления. В МЧС добавили, что ребята будут заниматься спортом и проводить отрядные вечера с новыми друзьями и вожатыми. В ведомстве отметили, что вечером спасатели и волонтеры будут сопровождать детей, которые уедут из Крыма в Белгород.