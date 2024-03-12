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В Самаре снесли торговые ряды у Кировского рынка

Демонтированы ларьки, находившиеся вдоль дороги на проспекте Кирова.

В Самаре снесли торговые ряды напротив Кировского рынка, видео того, что осталось от павильонов выложил в паблике «ЕЩЁ Самара» самарский блогер.

Комментируя демонтаж киосков, самарцы пожаловались на мешающий передвижению мусор.

Как ранее пояснило руководство Кировского рынка, эти ларьки не относятся к торговому комплексу.

Возле Кировского рынка будет создан транспортно-пересадочный узел «Пятилетка», который объединит платформу пригородных электричек «Пятилетка», конечные остановки межмуниципальных и пригородных автобусных маршрутов с городским общественным транспортом, включая метро.

Для этого снесут и часть рынка.

торговля