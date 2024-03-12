В Самаре снесли торговые ряды у Кировского рынка

В Самаре снесли торговые ряды напротив Кировского рынка, видео того, что осталось от павильонов выложил в паблике «ЕЩЁ Самара» самарский блогер.
Комментируя демонтаж киосков, самарцы пожаловались на мешающий передвижению мусор.
Как ранее пояснило руководство Кировского рынка, эти ларьки не относятся к торговому комплексу.
Возле Кировского рынка будет создан транспортно-пересадочный узел «Пятилетка», который объединит платформу пригородных электричек «Пятилетка», конечные остановки межмуниципальных и пригородных автобусных маршрутов с городским общественным транспортом, включая метро.
Для этого снесут и часть рынка.