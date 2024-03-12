В Кузбассе посадили мужчину, насиловавшего 11-летнюю родственницу

По данным кузбасских следователей, 24-летний житель пгт. Тяжин был признан виновным в насилии над родственницей. Следователи собрали достаточно доказательств для вынесения приговора.
Установлено, что фигурант воспользовался отсутствием в доме родителей своей 11-летней родственницы и совершил в отношении девочки насильственное преступление сексуального характера.
На период расследования осуждённый был заключён под стражу. Выводы проведённой по уголовному делу судебной психолого-психиатрической экспертизы показали, что фигурант вменяемый.
«Суд назначил мужчине 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил», — сообщила официальный представитель Тяжинского районного суда Кемеровской области Ольга Спило.