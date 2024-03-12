В Кузбассе посадили мужчину, насиловавшего 11-летнюю родственницу

«Суд назначил мужчине 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил», — сообщила официальный представитель Тяжинского районного суда Кемеровской области Ольга Спило.