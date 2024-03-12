Куда пойти на Масленицу в Краснодаре: программа мероприятий

Наиболее насыщенная программа запланирована на проводы праздника 17 марта. На Пушкинской площади с 10:00 до 20:00 горожане и гости города смогут насладиться яркими событиями фестиваля. В ресторанном дворике будут представлены оригинальные блюда кубанской кухни, включая блины с различными начинками. В торговом ряду посетители смогут приобрести мёд, мясные деликатесы, колбасы, вяленую и копчёную рыбу, крафтовый сыр, молочную и кондитерскую продукцию от местных производителей.



Игровые программы, посвящённые Масленице:



— 12 и 13 марта в 13:00 в Пашковском Доме культуры на ул. им. 1-го Мая, 65;



— 12 марта в 10:30 в Центре культурного развития «Карасунский» на ул. Уральской, 198/1 и в 11:00 в ст. Старокорсунской на ул. Красной, 27/1;



— 13 марта в 10:00 в пос. Лорис на ул. Рязанской, 12 и 10:30 в хут. Копанском на ул. Центральной, 16/1;



— 14 марта в 18:00 в Доме культуры и спорта ст. Елизаветинской на ул. Ленина/Шевченко, 276/60;



— 16 марта в 12:00 состоится концерт творческих коллективов «По-русски!» в ст. Старокорсунской на ул. Красной, 27/1;



— 17 марта в 12:00 начнутся народные гуляния в Пашковском Доме культуры на ул. им. 1-го Мая, 65 и в Дмитриевском сквере. Весь день также будут гуляния на Рождественской Набережной, 15/1.



Программу праздничных мероприятий в этот день подготовили и в городских парках:



— 12:00. Чистяковская Роща. Тематическая программа для детей и взрослых «Масленица ясная — самая прекрасная!»;



— 13:00. Городской Сад. Театрализованное представление «Масленица наша — нет тебя краше!»;



— 14:00. Чистяковская Роща. «Сударыня Масленица» — мастер-класс по изготовлению куклы-масленички;



— 15:00. Солнечный Остров. «Масленица хороша — от весны поет душа!» — концертная программа творческих коллективов и исполнителей Краснодара;



— 15:00. Городской Сад. «Масленица весела, всех на праздник собрала» — концерт творческих коллективов и исполнителей Краснодара.