Блины с икрой и кулинарные батлы: чем удивит рынок «Москва — на волне» на Масленую неделю

К празднику рынок украсили, в центре возвышается наряженный масленичный столб. Он напоминает тот, что ставили на Руси на площадях во время народных гуляний. Традиционной русской забавой для самых ловких и смелых было залезть на его ледяную верхушку и снять дорогой подарок. И хотя сегодня на рыбном рынке сооружение носит декоративный характер, оно отсылает к обычаям широкого русского праздника.