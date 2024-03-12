Блины с икрой и кулинарные батлы: чем удивит рынок «Москва — на волне» на Масленую неделю

С 11 по 17 марта столица отмечает Масленицу, одной из площадок празднования стал рыбный рынок «Москва — на волне», где для гостей подготовили специальную развлекательную программу.
Все дни Масленой недели на рынке будут проходить тематические детские мастер-классы. Юные повара под руководством наставника приготовят блины и оладьи с рыбной начинкой — ряпушкой, сигом, кальмаром, риетом из судака, красной икрой.
Фирменной начинкой для блинов признана красная икра. Она победила в голосовании «Масленица в морском стиле» в проекте «Активный гражданин», в котором приняли участие более 140 тысяч человек. До 17 марта на рыбном рынке икру горбуши можно приобрести со скидкой 15 процентов, на прилавках она отмечена специальным ценником.
Еще один приятный сюрприз масленичной недели — аттракцион «Блин фортуны», где можно получить скидку 20 процентов на начинку для блюд фуд-корта «Москва — на волне». Нужно лишь найти специальный барабан, прокрутить его и судьба сама решит, с какой начинкой будет ваш блин сегодня.
В выходные, завершающие праздничную неделю, создавать атмосферу традиционных русских гуляний на сцене рынка «Москва — на волне» будут фолк-группы.
16 и 17 марта состоятся кулинарные батлы, причем в первый день они пройдут в новом формате. Участниками состязания станут студенты восьми столичных вузов. Команды под руководством шеф-поваров напекут блинов с начинками, выбрав ингредиенты вслепую или при помощи зала. Победителей определит независимое жюри — гости праздника.
Второй день кулинарных батлов будет более традиционным. В трех раундах знаменитые шеф-повара приготовят ресторанные блюда. Например, в одном из состязаний «оппонентами» выступят царские гречневые блины со слабосоленой семгой и козьим сыром и блины со шпинатом и кальмаром в сливочном соусе.
К празднику рынок украсили, в центре возвышается наряженный масленичный столб. Он напоминает тот, что ставили на Руси на площадях во время народных гуляний. Традиционной русской забавой для самых ловких и смелых было залезть на его ледяную верхушку и снять дорогой подарок. И хотя сегодня на рыбном рынке сооружение носит декоративный характер, оно отсылает к обычаям широкого русского праздника.
Рыбный рынок «Москва — на волне» открылся в районе Косино-Ухтомский в ноябре 2023 года. Его площадь составляет три тысячи квадратных метров — это торговые ряды, зона хранения с разными температурными режимами, фуд-корты, студия мастер-классов, а также собственное производство. Здесь представлена рыба и морепродукты из трех океанов и 13 морей, омывающих Россию.