Новосибирские синоптики прогнозируют резкое колебание температур и потепление в марте

Колебания дневных и ночных температур составят около 10 градусов.
Среднедекадная температура в середине месяца ожидается в районе минус 5−9 градусов, что выше нормы на 1 градус, сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.
Ночью столбик термометра будет опускаться от минус 14−19 градусов до минус 3−9 градусов. Днем — от минус 4−9 градусов, повышение — от минус 5 градусов до 0 градусов.
Примерно к 20 марта дневные температуры поднимутся до плюс 1−6 градусов. Ожидаются обильные снегопады, днем снег будет мокрым.
Ранее МК в Новосибирске писал, что с декабря по февраль в областном центре зафиксировали перепад температуры 43,7 градуса. По величине перепадов Новосибирск вышел на второе место в Сибири после Красноярска.