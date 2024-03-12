В центральных районах Красноярского края ожидается сильный ветер

Днем 13 марта в центральных районах Красноярского края ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, метель. Такой прогноз дают специалисты Среднесибирского УГМС.
Помимо этого, в центральных и в горах южных районов местами возможен снег, на дорогах гололедица.
Жителям рекомендуют соблюдать осторожность. Исключите работы на высоких зданиях, обходите рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.