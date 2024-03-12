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В центральных районах Красноярского края ожидается сильный ветер

13 марта в Красноярске ожидается сильный ветер.
Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 34% 759 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

Днем 13 марта в центральных районах Красноярского края ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, метель. Такой прогноз дают специалисты Среднесибирского УГМС.

Помимо этого, в центральных и в горах южных районов местами возможен снег, на дорогах гололедица.

Жителям рекомендуют соблюдать осторожность. Исключите работы на высоких зданиях, обходите рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.