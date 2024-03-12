Для иркутян испекут 2024 блина в Масленицу 16 марта

Для жителей Иркутска испекут 2024 блина во время празднования Масленицы на площади у стадиона «Труд» (0+) 16 марта. Аппетитную выпечку будут раздавать бесплатно. Начало мероприятие запланировано на 13.00, а его завершение — на 16.00, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Программа праздника включает различные яркие мероприятия, в том числе выступления народных ансамблей, студентов и преподавателей Иркутского колледжа культуры. Кроме того, для детей организуют интерактивные игры.
Также для горожан подготовили спортивные состязания: «Тяга гири» (18+) и «Ярмарочный столб» (18+). Иркутяне, которые одержат победу, получат подарки.
«Призовой фонд включает бытовую технику, инструменты, принадлежности для обслуживания автомобилей и работы на даче, в том числе Яндекс станции, фены, блендеры, увлажнители воздуха, шуруповерты, дрели, элекрошашлычницы, наушники, пылесосы автомобильные, наборы посуды и многое другое», — рассказал директор МАУ «Праздник» Антон Титков.
Как уточнили в мэрии, на месте будут дежурить пожарные подразделений, медслужба, а также правоохранители.
«Масленица — это всегда проводы зимы, период обновления, ожидание тепла. В этот день праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. Учли интересы разных возрастов, чтобы каждый нашел развлечение по душе», — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
По словам градоначальника, будет усилена работа по уборке. Дорожники проведут противгололедную обработку дорог, тротуаров и других участков территории.
Подробные программы мероприятий будут размещены на страницах в соцсетях комитетов по управлению городскими округами и на сайте мэрии областного центра.
Добавим, что в Октябрьском округе подготовили программу «Масленицу провожаем — весну зазываем» (0+), она состоится 16 марта с 14.00 до 16.00 в Студенческом сквере на бульваре Постышева. В Ленинском округе отпраздновать Масленицу приглашают в парк «Комсомольский» 17 марта в 12.00, здесь пройдет праздник «Широкая Масленица» (0+). В Правобережном округе организуют мероприятие «Масленица славная — праздник золотой» (0+), всех жителей приглашают на площадь Ракетчиков в мкр. Зеленый 16 марта в 15.00. В Свердловском округе горожане увидят главное мероприятие в сквере у фонтана в мкр. Университетский, 41а, 16 марта в 12.30. В этот же день в 13.00 на заливе Якоби по традиции организуют «Казачью Масленицу».