Для иркутян испекут 2024 блина в Масленицу 16 марта

Добавим, что в Октябрьском округе подготовили программу «Масленицу провожаем — весну зазываем» (0+), она состоится 16 марта с 14.00 до 16.00 в Студенческом сквере на бульваре Постышева. В Ленинском округе отпраздновать Масленицу приглашают в парк «Комсомольский» 17 марта в 12.00, здесь пройдет праздник «Широкая Масленица» (0+). В Правобережном округе организуют мероприятие «Масленица славная — праздник золотой» (0+), всех жителей приглашают на площадь Ракетчиков в мкр. Зеленый 16 марта в 15.00. В Свердловском округе горожане увидят главное мероприятие в сквере у фонтана в мкр. Университетский, 41а, 16 марта в 12.30. В этот же день в 13.00 на заливе Якоби по традиции организуют «Казачью Масленицу».