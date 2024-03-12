В Калининграде вместо строительства новых улиц решили отремонтировать дороги

«Качество текущего ремонта тротуаров и дорог не устраивает ни жителей, ни мэрию, ни правительство, — сказал Антон Алиханов. — Приняли решение, что город перераспределит внутри своего бюджета еще 300 миллионов рублей дополнительно к 375, которые ранее были предусмотрены на этот год. Из регионального бюджета мы выделим еще 118. В итоге почти 800 миллионов рублей пойдут на текущий ремонт дорог и тротуаров».