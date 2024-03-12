В Красноярский краевой суд направили апелляцию по делу Олега Митволя

В Красноярский краевой суд направили апелляционную жалобу на приговор по делу Олега Митволя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Митволя Михаила Шолохова.
Бывшего председателя совета директоров АО «КрасноярскТИЗИС» осудили на 4,5 года по обвинению в мошенничестве при проектировании красноярского метро.
В ноябре 2023 года Красноярский краевой суд вернул дело в суд первой инстанции. 14 сентября 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска на 4,5 года отправил Митволя в колонию общего режима по обвинению в мошенничестве. Его дело было рассмотрено в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения. В сентябре был обжалован приговор со стороны защиты.
«Материалы дела с жалобой переданы в Красноярский краевой суд», — отметил адвокат Митволя, добавив, что Митволь ознакомился с материалами дела.
Ранее сообщалось о том, что Олег Митволь предупреждал о рисках обрушения старых тоннелей красноярского метро.