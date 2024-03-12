В Красноярский краевой суд направили апелляцию по делу Олега Митволя

В ноябре 2023 года Красноярский краевой суд вернул дело в суд первой инстанции. 14 сентября 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска на 4,5 года отправил Митволя в колонию общего режима по обвинению в мошенничестве. Его дело было рассмотрено в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения. В сентябре был обжалован приговор со стороны защиты.