В Самаре маршрут № 215 продлили до Сухой Самарки

С этой недели в Самаре продлили маршрут № 215. Теперь автобусы будут ходить до поселка Сухая Самарка. Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары.
— Изменение ввели, чтобы улучшить транспортную доступность Куйбышевского района, в том числе поселка Сухая Самарка, — рассказали в пресс-службе.
До продления маршрута автобусы ходили от Центрального вокзала до 113 км. Напомним, ранее в Самаре появились два новых автобусных маршрута, которые тоже должны улучшить транспортную доступность Куйбышевского района, в том числе микрорайона «Волгарь».
С четверга 7 марта автобусы № 86 и № 85 вышли на линию. Маршрут № 86 проложен от поселка Рубежный, через поселки Озерный, Водники в микрорайон «Волгарь». А № 85 проходит от площади Революции через микрорайон «Волгарь».