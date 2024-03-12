В Новосибирске ЦОДД ищет поставщика дорожных знаков на 24 млн рублей

Городской центр организации дорожного движения в Новосибирске разместил контракт на поставку 3200 дорожных знаков и хомутов креплений для них. Об этом свидетельствует сайт госзакупок.
Согласно документу, победитель электронных торгов должен будет в течение 30 дней с момента заключения контракта поставить по 1500 знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» (они отличаются направлением движения изображённого на них пешехода), 200 знаков 1.23 «Дети» и 4000 хомутов для их крепления.
В требованиях указано, что знаки должны быть изготовлены на прямоугольных щитах 900×900 мм и иметь световозвращающую поверхность. Кроме того, поставщик должен предоставляет гарантию на эту продукцию не менее 10 лет.
Заявки от поставщиков принимают до 19 марта 2024 года. Начальная цена контракта — 24 046 454 рублей.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что под Новосибирском ищут подрядчика для нанесения дорожной заметки за 7 млн рублей.