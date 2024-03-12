Всероссийский фестиваль детского кино «Медвежонок» откроется в Перми 31 мая

Программным директором «Медвежонка» станет известный кинокритик Егор Москвитин. Дирекция фестиваля сейчас разрабатывает конкурсные программы и номинаций. Напомним, в прошлом году «Медвежонок» открылся показом фильма Антона Богданова «Иван Семенов: Большой поход». В основную и внеконкурсную программы фестиваля вошли более 40 лучших российских и зарубежных фильмов, мультфильмов и сериалов для детей.