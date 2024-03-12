Всероссийский фестиваль детского кино «Медвежонок» откроется в Перми 31 мая

Второй Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» пройдет в Перми с 31 мая по 2 июня. Местом его проведения станет «Кристалл-Центр».
Во время фестиваля будут представлены новые фильмы для детей, пройдут творческие встречи и мастер-классы с участием российских кинодеятелей и кинозвезд. Президент фестиваля станет Гавриил Гордеев, а попечительский совет возглавит народный артист РФ Федор Добронравов.
Программным директором «Медвежонка» станет известный кинокритик Егор Москвитин. Дирекция фестиваля сейчас разрабатывает конкурсные программы и номинаций. Напомним, в прошлом году «Медвежонок» открылся показом фильма Антона Богданова «Иван Семенов: Большой поход». В основную и внеконкурсную программы фестиваля вошли более 40 лучших российских и зарубежных фильмов, мультфильмов и сериалов для детей.