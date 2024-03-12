Новосибирские ученые выяснили, чем отличаются гены детей эпохи 90-х годов

Генетики новосибирского Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН провели исследование, в котором изучили, как «отпечаталось» социально-кризисное время 1990-х годов в России на рожденных в этот период детях. Изучались гены большого количества новосибирцев. Для сравнения ученые брали пробы крови у людей, рожденных с интервалом в 10 лет: в 1982−85, 1992−1995 годах, и 2002−2005-м годах. Результаты исследований показали, что у людей, рожденных в кризисные 90-е, набор генов отличается от тех, кто родился в начале 80-х и 2000-х.