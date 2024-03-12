Новосибирские ученые выяснили, чем отличаются гены детей эпохи 90-х годов

По итогам исследований оказалось, что дети, рожденные кризисные 90-е, имеют гены, ответственные за стрессоустойчивость и психические расстройства. Об этом пишет издание Сибирского отделения Российской академии наук «Наука в Сибири».
Генетики новосибирского Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН провели исследование, в котором изучили, как «отпечаталось» социально-кризисное время 1990-х годов в России на рожденных в этот период детях. Изучались гены большого количества новосибирцев. Для сравнения ученые брали пробы крови у людей, рожденных с интервалом в 10 лет: в 1982−85, 1992−1995 годах, и 2002−2005-м годах. Результаты исследований показали, что у людей, рожденных в кризисные 90-е, набор генов отличается от тех, кто родился в начале 80-х и 2000-х.
Кроме того, у группы испытуемых, рожденных в 90-е, чаще встречался один из вариантов гена ESR1. Исследования показали, что у людей, имеющих такой вид гена, после перенесенного стресса чаще возникают посттравматические стрессовые расстройства.
Ученые уверены, что человек, продолжает эволюционировать. Это связано с условиями жизни и возрастающим уровнем стресса. Исследования генов, проведенные учеными, подтверждают это.
Ранее МК в Новосибирске сообщал, что ученые пытаются разгадать редкую озоновую аномалию под Новосибирском.