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Новосибирские ученые выяснили, чем отличаются гены детей эпохи 90-х годов

Ученые из Новосибирска исследовали гены детей, которые родились в эпоху 90-х годов.
Источник: ThisisEngineering

По итогам исследований оказалось, что дети, рожденные кризисные 90-е, имеют гены, ответственные за стрессоустойчивость и психические расстройства. Об этом пишет издание Сибирского отделения Российской академии наук «Наука в Сибири».

Генетики новосибирского Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН провели исследование, в котором изучили, как «отпечаталось» социально-кризисное время 1990-х годов в России на рожденных в этот период детях. Изучались гены большого количества новосибирцев. Для сравнения ученые брали пробы крови у людей, рожденных с интервалом в 10 лет: в 1982−85, 1992−1995 годах, и 2002−2005-м годах. Результаты исследований показали, что у людей, рожденных в кризисные 90-е, набор генов отличается от тех, кто родился в начале 80-х и 2000-х.

По словам ученных, у рожденных в период кризиса чаще встречаются гены DRD4 и COMT. Носители вариантов таких генов лучше приспосабливаются к стрессовым условиям. Но в тоже время эти гены повышают у своих носителей вероятность развития СДВГ.

Кроме того, у группы испытуемых, рожденных в 90-е, чаще встречался один из вариантов гена ESR1. Исследования показали, что у людей, имеющих такой вид гена, после перенесенного стресса чаще возникают посттравматические стрессовые расстройства.

Ученые уверены, что человек, продолжает эволюционировать. Это связано с условиями жизни и возрастающим уровнем стресса. Исследования генов, проведенные учеными, подтверждают это.

Ранее МК в Новосибирске сообщал, что ученые пытаются разгадать редкую озоновую аномалию под Новосибирском.

наука