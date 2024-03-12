Теплая погода задержится в Петербурге до воскресенья, 17 марта

Погода в Петербурге на этой неделе порадует потеплением. Столбик термометра постепенно начнет подниматься все выше и выше. Но есть и нюансы. Несмотря на плюсовую температуру, дискомфорта будут добавлять дожди и ветер. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
— В городе еще пару дней будет стабильная погода, а потом плавно входим в теплый период, который продлится до воскресенья, 17 марта. Погода там будет хоть и теплая, но ветреная, пасмурная и с дождями. А вот завтра, 13 марта, еще есть шанс, увидеть просветы в облаках, — рассказал синоптик.
К слову, на погоду в Северной столице сейчас влияет антициклон. Сегодня, 12 марта, он повысит температуру в городе до плюс шести градусов. А завтра будет еще теплее — до восьми градусов выше нуля. И хотя пока в городе осадков нет, уже вечером 13 марта ожидаются дожди.
Затем, как ранее говорил Колесов, на смену антициклону придет атмосферный фронт. Так что осадки продолжатся и в четверг, 14 марта.