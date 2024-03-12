Теплая погода задержится в Петербурге до воскресенья, 17 марта

— В городе еще пару дней будет стабильная погода, а потом плавно входим в теплый период, который продлится до воскресенья, 17 марта. Погода там будет хоть и теплая, но ветреная, пасмурная и с дождями. А вот завтра, 13 марта, еще есть шанс, увидеть просветы в облаках, — рассказал синоптик.