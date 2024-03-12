Матушку Ольгу Язеву из Красноярского края наградили на форуме в Москве

Мероприятие прошло в Москве на ВДНХ.
Семья женщины помогает военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Глава семейства Алексей Язев, настоятель двух сельских храмов Святой Троицы в Емельяново и Параскевы Пятницы в Барабаново, ездил в зону СВО с гуманитарными задачами. Старший сын служит в зоне СВО, а сама Ольга возглавляет швейное предприятие, помогающее бойцам, отправляя одежду и другие необходимые изделия.
Всего почётные награды в рамках форума, организованном Советом Федерации и фондом «Защитники Отечества», получили десять женщин, участвующих в благотворительных проектах.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске записали песню, посвящённую жителям Донбасса.