Синоптики назвали дату, когда в Омске растает снег

Отмечается, что высота снежного покрова составила 51 см при норме 40 см. Запас воды в снеге на эту же дату равен 148 мм — это 154% по отношению к норме. При этом Наталия Криворучко подчеркнула, что цифры — не окончательные, так как в Омской области еще ожидаются снегопады.