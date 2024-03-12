Синоптики назвали дату, когда в Омске растает снег

Синоптик огласила данные, опираясь на средние многолетние значения.
"Средняя многолетняя дата начала снеготаяния в Омске — 21 марта. В последние годы этот процесс начинается в более ранние сроки. Разрушение снежного покрова в Омске наблюдается в первой декаде апреля, ориентировочно 5 апреля. Полный сход снежного покрова по многолетним наблюдениям происходит 16 апреля.
При наличии такого количества воды в снеге то, что сейчас температура ночью понижается, а днем при активном солнце снег тает — события развиваются по хорошему сценарию. В это время происходит вымерзание снега, и вода уходит. Положительную роль сыграют и ветра — будет происходить выветривание влаги", — заявила Наталия Криворучко.
По данным Обь-Иртышского УГМС, с момента установления снежного покрова в ноябре и по 10 марта 2024 года в Омске выпало 122 мм осадков, что составляет 145% по отношению к норме.
Отмечается, что высота снежного покрова составила 51 см при норме 40 см. Запас воды в снеге на эту же дату равен 148 мм — это 154% по отношению к норме. При этом Наталия Криворучко подчеркнула, что цифры — не окончательные, так как в Омской области еще ожидаются снегопады.