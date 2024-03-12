Два приморца вошли в число самых вдохновляющих людей России

Вторая участница из Приморья, Оксана Володина, блеснула своим послужным списком участия в общественных проектах. Она приняла участие в мероприятии, чтобы поделиться своим опытом и дать мотивацию другим людям стремиться к лучшему. Девушка успевает совмещать сразу несколько вещей: активно заниматься спортом, руководить федерацией синхронного плавания, завоевывать награды и быть хорошей матерью для троих детей. Добиться баланса в жизни — дорогого стоит, поэтому она старается помочь всем желающим найти гармонию с собой.