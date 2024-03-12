Два приморца вошли в число самых вдохновляющих людей России

Двое жителей Приморья стали героями национальной премии «Россия — страна возможностей» благодаря своим уникальным разработкам. Участник номинации «Здравоохранение и медицина» Глеб Ким представил искусственный интеллект, который помогает кардиологам принимать решение в лечении пациентов, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Глеб Ким отметил, что его разработка позволяет медикам выбирать правильную тактику лечения сердечно-сосудистых заболеваний, основываясь на симптоматике пациентов. На премии новатор смог обсудить различные идеи, найти единомышленников и узнать о новых технологиях, которые в последствии можно применить в своей работе.
Вторая участница из Приморья, Оксана Володина, блеснула своим послужным списком участия в общественных проектах. Она приняла участие в мероприятии, чтобы поделиться своим опытом и дать мотивацию другим людям стремиться к лучшему. Девушка успевает совмещать сразу несколько вещей: активно заниматься спортом, руководить федерацией синхронного плавания, завоевывать награды и быть хорошей матерью для троих детей. Добиться баланса в жизни — дорогого стоит, поэтому она старается помочь всем желающим найти гармонию с собой.
Ранее «КП» писала о приморских компаниях, которые отличились в конкурсе «Знай наших».