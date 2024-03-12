Татарстан попал в топ-10 регионов России по федпроекту «Чистая страна»

Татарстан попал в топ-10 регионов России по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Об этом в ходе интервью сообщил замглавы Минприроды России Мурад Керимов.
По словам Керимова, самыми активными являются Московская область, Забайкальский край, Кировская, Оренбургская, Омская, Самарская, Липецкая, Курская области, а также Башкортостан, Татарстан и Чечня.
В течение пяти лет реализации проекта с карты региона исчезла свалка в селе Прости Нижнекамского района. На эти цели ушло 731,1 миллиона рублей. Также была рекультивированы свалка в Мензелинске и Самосыровский полигон.
Кроме того, в 2023 году досрочно приступили к ликвидации второго участка загрязненных земель возле села Шемордан Сабинского района. В текущем году планируют завершить все работы.
Напомним, в Казани в 2024 году завершат рекультивацию иловых полей и реконструкцию БОС.