В хадже паломников из Татарстана будут сопровождать врачи

Об этом рассказал генеральный директор оператора «ДУМ РТ Хадж» Ранис Вахитов, сообщает издание «Миллиард. Татар».
По словам Вахитова, каждый год татарстанских хаджиев сопровождают 20 врачей различных специальностей, начиная от терапевтов и заканчивая эндокринологами, гинекологами и так далее. При этом у медиков имеются медпункты с большим количеством лекарств в отелях и палаточном городе Мина.
Директор «ДУМ РТ Хадж» также заметил, что обычно врачи сталкиваются с простудами, распространенными среди паломников из России. Люди чаще всего заболевают потому, что после жаркой улицы попадают под поток воздуха от кондиционера.
Ранее стало известно, что срок подачи документов в хадж продлен до 15 апреля.