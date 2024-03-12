В хадже паломников из Татарстана будут сопровождать врачи

По словам Вахитова, каждый год татарстанских хаджиев сопровождают 20 врачей различных специальностей, начиная от терапевтов и заканчивая эндокринологами, гинекологами и так далее. При этом у медиков имеются медпункты с большим количеством лекарств в отелях и палаточном городе Мина.