Русскую зиму проводят в Хабаровске 16 марта

16 марта в Хабаровске пройдут «Проводы Русской зимы», сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Мероприятие пройдет в Краснофлотском районе на территории кинотеатра «Хабаровск», по адресу улица Стрельникова, 4 в 13.00.
Для гостей мероприятия была подготовлена обширная программа: яркое театрализованное представление, веселые забавы, конкурсы, состязания, масса приятных сюрпризов и подарков. Также будет открыто 7 игровых зон и выставка декоративно-прикладного искусства.
Кроме того гости праздника смогут угоститься горячими блинами, вкусной солдатской кашей и различной выпечкой.
Грандиозным завершением праздника станет появление Весны на красивом коне.