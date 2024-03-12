В ночь с 13 на 14 марта татарстанцы смогут увидеть Юпитер

В ночь с 13 на 14 марта у татарстанцев появится возможность невооруженным глазом увидеть Юпитер. Такое явление будет наблюдаться только один день, потому что Луна перемещается по небосводу гораздо быстрее чем Юпитер. Директор астрономической обсерватории КФУ Юрий Нефедьев сообщил, что Юпитер на небосводе будет находиться рядом с Луной и выглядеть как самая яркая звезда в ее окружении.