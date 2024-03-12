В ночь с 13 на 14 марта татарстанцы смогут увидеть Юпитер

В ночь с 13 на 14 марта у татарстанцев появится возможность невооруженным глазом увидеть Юпитер. Такое явление будет наблюдаться только один день, потому что Луна перемещается по небосводу гораздо быстрее чем Юпитер. Директор астрономической обсерватории КФУ Юрий Нефедьев сообщил, что Юпитер на небосводе будет находиться рядом с Луной и выглядеть как самая яркая звезда в ее окружении.
«Человеку, который не занимается астрономией, обычно бывает трудно отличить планету от звезды, но в ночь на четверг ошибиться будет просто невозможно», — отметил Юрий Нефедьев.
Ранее мы писали, что 1 марта на ночном небе республики можно было увидеть сближение Венеры и Юпитера. 2 марта же можно наблюдать отдаление планет невооруженным взглядом.