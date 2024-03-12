Уже более 150 туристов из Приморья посетили Северную Корею

Новый туристический тур из Приморья в КНДР набирает популярность: на этой неделе в Пхеньян и на горнолыжный курорт Масикрен отправилась уже третья группа туристов. Суммарно в другой стране побывали 160 человек, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Замруководителя агентства по туризму Приморского края Кристина Квинт отметила, что тур стал приобретать популярность благодаря личному визиту за рубеж губернатора края Олега Кожемяко. Новое направление дает людям шанс развеяться и познакомиться с новой культурой, увидеть что-то необычное и насладиться отдыхом на горнолыжном курорте.
Своим визитом глава региона показал, что бояться в КНДР нечего, это безопасная страна с красивыми пейзажами и занимательной историей. Тур стартовал в феврале, сейчас в КНДР находится уже третья группа туристов, которая состоит из 14 человек. Предыдущая включала в себя 48 человек, а самая первая — 98.
По предварительным данным ведомства, следующий пассажирский рейс в Северную Корею запланирован на конец апреля — начало мая, программа тура находится в разработке.
Ранее «КП» писала, что туристам в северокорейском отеле предлагают шведский стол.