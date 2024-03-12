Уже более 150 туристов из Приморья посетили Северную Корею

Своим визитом глава региона показал, что бояться в КНДР нечего, это безопасная страна с красивыми пейзажами и занимательной историей. Тур стартовал в феврале, сейчас в КНДР находится уже третья группа туристов, которая состоит из 14 человек. Предыдущая включала в себя 48 человек, а самая первая — 98.