Собянин: В колледжах Москвы создадут 90 мастерских и лабораторий

«Ранее я уже писал, что в рамках нацпроекта “Образование” Москва ведет комплексную модернизацию системы подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. В этом посте подробнее расскажу о решении одной из ключевых задач — обновлении материально-технической базы колледжей. Практическим занятиям в колледжах отводится порядка 70% учебного времени — только так студенты смогут освоить достаточный объем навыков и компетенций, которые позволят им с первых дней работы успешно встроиться в реальный производственный процесс. Однако сегодня многие колледжи оснащены оборудованием, которое было закуплено 10 или даже 20 лет назад — оно устарело и физически, и морально. Поэтому задача на этот год — модернизировать и переоснастить современным оборудованием 230 мастерских и лабораторий, а также создать 90 новых», — говорится в сообщении.
Мэр отметил, что в программу обновления включены колледжи, выпускающие специалистов практически всех специальностей: от поваров до операторов БПЛА. «К концу февраля новое оборудование уже получили более 30 колледжей. Среди них, например, — Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий “Царицыно”, — добавил Собянин.
По его словам, там переоснащен ИT-кванториум, компьютерный полигон и ряд лабораторий, а также кабинеты по компьютерному моделированию и проектированию цифровых устройств. Для этих целей было закуплено 1 тыс. 280 единиц высокотехнологичного оборудования: современные мониторы и высокопроизводительные системные блоки, мощные серверы и программное обеспечение, многофункциональные устройства, интерактивные доски, ноутбуки и моноблоки.
«Три новые лаборатории были открыты в Московском автомобильно-дорожном колледже имени Николаева — слесарная, слесарно-станочная и лаборатория диагностики подвески автомобиля. Для них закупили свыше 160 единиц оборудования, в том числе 120 слесарных верстаков и 24 сверлильных и заточных станка. Точно такое же оборудование сегодня используют работодатели-партнеры колледжа, которые участвовали в формировании программы закупок. На новом оборудовании будут обучаться более 1,5 тыс. студентов ежегодно», — рассказал мэр.
Он добавил, что нередко работодатели предоставляют оборудование абсолютно безвозмездно — в порядке шефской помощи колледжам, с которыми они поддерживают давние партнерские отношения.
Собянин отметил, что познакомиться с оснащением и работой лабораторий и мастерских можно поближе в дни открытых дверей, которые регулярно проводят колледжи для московских школьников. «В этом году запланировано более тысячи мероприятий. Ожидается, что в них примут участие свыше 75 тыс. старшеклассников. Все желающие смогут поработать на 3D-принтерах, освоить базовые навыки дуговой сварки, разработать свою компьютерную игру, приготовит десерт, создать анимационный проект, попробовать управлять строительным краном, провести диагностику системы питания автомобильного двигателя», — говорится в сообщении.
Мэр подчеркнул, что задача правительства Москвы — подготовить ребят к реальной работе, помочь им стать квалифицированными и конкурентоспособными специалистами, которых ждет профессиональный и карьерный успех.