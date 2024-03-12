Собянин: В колледжах Москвы создадут 90 мастерских и лабораторий

«Ранее я уже писал, что в рамках нацпроекта “Образование” Москва ведет комплексную модернизацию системы подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. В этом посте подробнее расскажу о решении одной из ключевых задач — обновлении материально-технической базы колледжей. Практическим занятиям в колледжах отводится порядка 70% учебного времени — только так студенты смогут освоить достаточный объем навыков и компетенций, которые позволят им с первых дней работы успешно встроиться в реальный производственный процесс. Однако сегодня многие колледжи оснащены оборудованием, которое было закуплено 10 или даже 20 лет назад — оно устарело и физически, и морально. Поэтому задача на этот год — модернизировать и переоснастить современным оборудованием 230 мастерских и лабораторий, а также создать 90 новых», — говорится в сообщении.