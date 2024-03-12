Во Владивостоке женщины собрались для важного разговора

Форум организован в рамках проведения Года семьи, который объявлен указом Президента России. 400 представительниц прекрасной половины человечества собрались во Владивостоке со всего Дальнего Востока, чтобы обсудить пласт актуальных проблем. Одним из гостей мероприятия стала известный журналист, теле-радио ведущая Юлия Барановская. Она выступила в рамках секции «Время героев». Не первый год Юлия ведёт сразу несколько проектов, посвященных СВО, в том числе и женщинам Донбасса.