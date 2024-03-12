Во Владивостоке женщины собрались для важного разговора

Роль женщин в поддержке воинов специальной военной операции стала одной из ведущих тем окружного женского форума «Разговоры о важном для взрослых: Женский взгляд». Открыл представительный форум губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Форум организован в рамках проведения Года семьи, который объявлен указом Президента России. 400 представительниц прекрасной половины человечества собрались во Владивостоке со всего Дальнего Востока, чтобы обсудить пласт актуальных проблем. Одним из гостей мероприятия стала известный журналист, теле-радио ведущая Юлия Барановская. Она выступила в рамках секции «Время героев». Не первый год Юлия ведёт сразу несколько проектов, посвященных СВО, в том числе и женщинам Донбасса.
Вместе с другими спикерами она подняла такую важную тему, как вклад женщин в дело победы над неонацизмом в ходе СВО, а также рассказала о своем социальном проекте «Женщины Донбасса».
«В прифронтовом поселке Гольма осталась удивительная женщина-почтальон. Она не бросила родные места, и каждый день разносит корреспонденцию сельчанам — ступая буквально по осколкам, под грохот снарядов. Разве она не героиня? Наша общая цель — это одна большая победа. И всегда разговоры о важном — они не простые», — акцентировала телеведущая Юлия Барановская.
«Губернатор лично помог решить вопросы по выплатам семьям погибших. Организовал доставку гуманитарных грузов до Ростова. При содействии Правительства края для детей, чьи родители участвуют в СВО, организованы праздники ко Дню защиты детей, походы в театр, цирк, океанариум», — добавила Алена Штыбина.
Глава региона выступил на открытие форума, заявив, что сейчас, в Год семьи, сохранение традиционных ценностей — важнейшая задача.
«Именно женщины инициировали создание социально ориентированных НКО. Они являются надежным тылом для воинов, и это основное направление их работы. Женщины в Приморье вносят огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи, укрепление межнациональных отношений, помощь гражданам старшего возраста, реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое», — сказал губернатор Олег Кожемяко.
Напомним, что в Приморском крае действуют также региональные программы по патриотическому воспитанию.