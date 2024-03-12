Пристава из Братска наградили за спасение школьницы от маньяка

Судебный пристав из Братска получила медаль Следственного комитета РФ «За доблесть и отвагу» и государственную награду «За отличие в охране общественного порядка». Награду ей вручили за спасение семилетней девочки от маньяка. Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе УФССП России по Иркутской области, сотрудница вышла в тот день в магазин за хлебом и увидела, как мужчина, тащит школьницу в направлении лесополосы.
Заподозрив неладное, женщина вместе с ещё одним неравнодушным прохожим начали искать злоумышленника. В какой-то момент услышали визг из кустов: девочка лежала на земле, а мужчина зажимал ей рот рукой. Новоиспечённый помощник Олеси задержал нападавшего, а она принялась успокаивать школьницу. Как выяснили прибывшие на место полицейские, злоумышленник хотел увести её в заброшенное здание неподалёку от лесопарка.
«Как сказал бы любой, кому довелось кого-то спасти: на моём месте так поступил бы каждый, — говорит она. — Не могу представить человека, который в подобной ситуации прошёл бы мимо. Просто я в тот момент оказалась ближе. Безусловно, получить награду очень приятно. Но главное для меня — что девочка жива, здорова и, надеюсь, счастлива».