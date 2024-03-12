Пристава из Братска наградили за спасение школьницы от маньяка

«Как сказал бы любой, кому довелось кого-то спасти: на моём месте так поступил бы каждый, — говорит она. — Не могу представить человека, который в подобной ситуации прошёл бы мимо. Просто я в тот момент оказалась ближе. Безусловно, получить награду очень приятно. Но главное для меня — что девочка жива, здорова и, надеюсь, счастлива».